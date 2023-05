Starker Zusammenhalt: Shakira singt mit Söhnen über Trennung

Shakira (46) und ihre Söhne halten zusammen! Im vergangenen Jahr war nach zahlreichen Gerüchten bekannt geworden, dass die Musikerin und ihr langjähriger Partner Gerard Piqué (36) nicht länger zusammen sind. Angeblich soll der Ex-Kicker die "Waka Waka"-Interpretin betrogen haben. Inzwischen ist die Beauty zusammen mit ihren gemeinsamen Söhnen Milan (10) und Sasha (8) nach Miami gezogen. Die drei haben offenbar einen starken Bund – und singen sich den Trennungsschmerz gemeinsam von der Seele!

Das Musikvideo zu ihrem neuen Song "Acróstico" erschien am Montag auf YouTube. In dem Clip performt nicht nur Shakira selbst, sondern auch ihre beiden Söhne sind an ihrer Seite und singen ebenfalls. Die drei sitzen zusammen an einem mit Graffiti bemalten Klavier – dazwischen sind immer wieder Szenen ihres Umzugs zu sehen. In dem Lied verarbeiten sie wohl zusammen das Liebes-Aus und läuten ein neues Kapitel ein.

Aktuell möchte Shakira ohnehin wohl niemand Neues in ihr Leben lassen. Vor wenigen Tagen waren nämlich Gerüchte aufgekommen, dass Tom Cruise (60) Interesse an der Spanierin hätte. "Wenn Freunde in Miami sind, treffen sie sich. Die Presse will eine Romanze heraufbeschwören, aber sie kennt Tom schon seit Langem. Sie konzentriert sich auf ihre Familie", hatte ein Insider gegenüber Page Six ausgeplaudert.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira im Jahr 2014

Getty Images Shakira mit ihren Söhnen Milan und Sasha

Getty Images Shakira und Tom Cruise beim Formel-1-Grand-Prix in Miami, Mai 2023

