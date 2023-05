"Feuchter Traum": Laura Müller zieht auf OnlyFans blank!

Ein Reminder, der es in sich hat! Ex-Partyschlager-Star Michael Wendler (50) und seine Frau Laura Müller erwarten momentan ihr erstes Baby. Vor Kurzem verkündete die 22-Jährige, dass sich ihre Schwangerschaft kurz vor der Zielgerade befindet. Das hält die werdende Mama allerdings nicht davon ab, ihre Fans auf OnlyFans weiter mit aufreizenden Schnappschüssen unter Mottos wie "Eingelocht" und "Heißer Schenkel" zu versorgen. Jetzt zieht Laura auf ihrem neusten Bild mal wieder blank.

Am gestrigen Abend hat die Influencerin mal wieder eine freizügige Aufnahme von sich auf der Bezahlplattform OnlyFans geteilt. Der gewagte Schnappschuss stammt aus ihrer neusten Bildstrecke "Feuchter Traum". Anders als bei ihren letzten Fotos gibt die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin dieses Mal ungewöhnlich tiefe Einblicke. Aus einem schrägen Winkel ließ sich Laura (22) von hinten unter laufender Dusche ablichten. Dabei liegt ihre Brust komplett frei und auch ihre große Babykugel setzte die Brünette gekonnt in Szene.

Ein weiteres Mal blickt die TV-Bekanntheit lasziv mit nassen Haaren an ihrem nackten Körper herunter. Ihre Hand mit pink lackierten Nägeln deutet dabei an, einen Klaps auf ihren Po zu geben. Der Post sollte wohl als kleiner Reminder an ihre Community dienen: "Nur noch für kurze Zeit - meine neue Bildstrecke. Schreibe mir "Feuchter Traum” für die absolut heißen Bilder…"

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

