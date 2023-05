Probleme mit Til Schweiger? Filmproduzentin äußert sich!

Til Schweiger (59) steht derzeit im Fokus der Öffentlichkeit – doch nicht auf positive Art und Weise. Der Schauspieler und Regisseur soll am Set von "Manta, Manta – Zwoter Teil" alkoholisiert gewesen und handgreiflich geworden sein. Nora Tschirner (41), die mit dem Filmheld bereits vor der Kamera gestanden war, äußerte bereits, was sie von den Anschuldigungen hält. Eine weitere Person gibt ihre Meinung ab: Das meint die Filmproduzentin Nina Maag in Bezug auf Tils mutmaßliche Gewalttaten!

Im Talk mit der Süddeutschen Zeitung schildert die 50-Jährige: "Til ist nur die Spitze des Eisbergs eines toxischen Systems." Sie habe früher bereits mit dem Schauspieler zusammengearbeitet und dies als "problembelastet" wahrgenommen. Er sei in die "Mühlen des Systems" geraten und die Produzentin äußert: "Es geht in dieser Branche um Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch. Und es kann nicht sein, dass Mitarbeiter, die die Schwachstellen des Systems im Sinne einer Verbesserung aufzeigen wollen, ganz offensichtlich mundtot gemacht werden."

Während Nina nicht unbedingt Gutes über den Regisseur berichten kann, sieht es bei Nora Tschirner wohl ganz anders aus. Die Film-Darstellerin meinte via Instagram: "Die Sets von 'Keinohrhasen' und 'Zweiohrküken' [...] habe ich tatsächlich als außergewöhnlich konstruktiv, gemeinschaftlich und wertschätzend erlebt." In beiden Streifen hatte die 41-Jährige an der Seite von Til mitgewirkt.

Getty Images Nico Hofmann, Bernhard Schlink und Nina Haag im Jahr 2013

Getty Images Til Schweiger und Tina Ruland im Jahr 2023

Getty Images Nora Tschirner und Til Schweiger auf dem Berliner Internationalen Film Festival

