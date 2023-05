Alec Baldwin strahlt erstes Mal nach Prozess auf Red Carpet

Er ist wieder zurück im Rampenlicht! Alec Baldwin (65) musste in den vergangenen Monate eine schwierige Zeit durchmachen: Im Oktober 2021 war es am Set des Westernfilmes "Rust" zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei hatte der 65-Jährige versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen und wurde deshalb angeklagt. Im April dieses Jahres wurde das Verfahren eingestellt. Nun lässt sich Alec zum ersten Mal nach dem Urteil auf einem großen Event blicken!

Zusammen mit seiner Frau Hilaria (39) nahm der Hollywoodstar am Donnerstagabend an der PEN America Literary Gala im National History Museum in New York teil. Dabei machte Alec einen ganz entspannten Eindruck und posierte ganz lässig neben seiner Liebsten. Er scheint der 39-Jährigen sehr dankbar für die Unterstützung der vergangenen Zeit zu sein: Total süß drückt er ihr einen Kuss auf das Haar. Auch die Outfits der beiden können sich sehen lassen! Alec wählte einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Fliege, während seine Ehefrau ein edles Abendkleid mit Federdetails trug.

Das Ehepaar hat an dem Abend der Gala auch einen besonderen Grund zur Freude: Alecs Tochter Ireland (27) ist am Donnerstag Mama eines kleinen Mädchens geworden. "Herzlichen Glückwunsch an die Mutter und den Vater, Ireland und Andre", gratulierte ihr die frischgebackene Stiefoma Hilaria und teilte dazu ein Instagram-Familienfoto, auf dem sie sogar die gleiche Kleidung tragen, wie auf dem Event.

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei der PEN America Literary Gala im Mai 2023

