Kevin Costner kehrt nach seinem Ehe-Aus auf Instagram zurück

Hat Kevin Costner (68) den Schock schon verdaut? Der Schauspieler hatte 2004 Christine Baumgartner (49) geheiratet. Lange Zeit zählten die beiden zu den Traumpaaren Hollywoods, doch Anfang des Monats schockierten sie ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Die Dreifachmama reichte die Scheidung ein. Der "Yellowstone"-Darsteller sei von diesem Zug überrascht gewesen. Nach einer Social-Media-Pause meldete sich Kevin nun das erste Mal wieder zurück!

Am Mittwoch teilte der Schauspieler seinen ersten Post nach der Trennung von Christine. Dabei handelte es sich um ein schlichtes Foto eines Regiestuhls. Auf dem Sitz, der in der Wüste steht, ist der Titel "Horizon" aufgedruckt. "Wir stecken mitten in der Produktion von #HorizonFilm, und ich muss euch sagen, dass ich keinen Film mehr so gefühlt habe, seit wir ’Der mit dem Wolf tanzt’ gemacht haben", schrieb Kevin dazu. Er könne es kaum erwarten, den fertigen Film mit allen zu teilen.

Die Produktion von "Horizon" begann nach dem Serienende von "Yellowstone". Der Film spielt über einen Zeitraum von 15 Jahren in einer Siedlung im westlichen Teil Amerikas. Der Bürgerkrieg wird dabei ein großes Thema darstellen, wie Hollywoodlife berichtet.

Getty Images Kevin Costner im Dolby Theatre

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Ex-Eheleute

Getty Images Kevin Costner im März 2022

