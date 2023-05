Seltener Anblick: So groß ist Naomi Campbells Tochter schon!

Die Zeit vergeht wie im Flug! Supermodel Naomi Campbell (52) hatte im Mai 2021 überraschend verkündet, dass sie Mama geworden ist. So privat wie das Kind zur Welt gekommen ist, so zurückhaltend blieb die Britin bislang mit weiteren Infos zu ihrer Mutterschaft. Nach wie vor wird spekuliert, ob die Schauspielerin ihr Baby adoptiert habe oder von einer Leihmutter austragen ließ. Nun offenbaren neue Schnappschüsse, wie groß Naomis Tochter schon ist!

Auf neusten Paparazzi-Aufnahmen, die Promiflash vorliegen, wurde die frischgebackene Mama vor zwei Tagen in Barcelona mit ihrer kleinen Tochter gesichtet. Mittlerweile ist die Kleine schon ganz schön groß geworden! Mit Schleifen an ihren beiden Zöpfen, einem Leoparden-Jogginganzug und Sneakern im Giraffen-Print sieht die süße Maus schon mindestens genauso stylish aus wie ihre Mama.

Die 52-Jährige ist derzeit in Europa, um die nächste Victoria's Secret-Werbekampagne zu filmen. Dieses Jahr wird die Werbung in der spanischen Hauptstadt aufgenommen – und das unter anderem an sehr besonderen Orten wie zum Beispiel im alten Gefängnis von Barcelona, bekannt als La Modelo (zu Deutsch: "Das Modell").

MEGA Naomi Campbells Tochter im Mai 2023

Getty Images Naomi Campbell, Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Naomi Campbell, 2023

