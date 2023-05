Heidi Klum plaudert Privates aus: Das ist ihre Körbchengröße

Sie lässt kaum noch eine Frage offen! Heidi Klum (49) ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Vor allem als Jurorin bei Germany's next Topmodel scheint sie stets ihre ehrliche Meinung zu äußern. Doch auch was ihr Privatleben angeht, ist sie ziemlich aufgeschlossen. Auf Social Media geht sie nun seit einiger Zeit auf ihre Fans ein und beantwortet deren Fragen. Nun auch diese: Welche Körbchengröße hat Heidi?

"36 C", erklärte die 49-Jährige ehrlich in ihrer Instagram-Story. Damit meint sie die US-Größe. Nach deutschem Maß hat Heidi also Körbchengröße 80 C. Ob das alles Natur ist, ist aber nicht bekannt. Diese Frage hat das einstige Victoria's Secret-Model tatsächlich noch nicht beantwortet. Vor allem seit ihrer Ehe mit dem Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (33) gibt sie im Netz immer mehr private Einblicke in ihr Leben.

Anfang Mai dokumentierte sie das Tourleben mit ihrem Liebsten. Denn Heidi begleitete ihren Mann. So teilte die Vierfachmama Pics, wie sie Tom abknutscht und schwärmte von dem Musiker: "Ihr wart schon wieder super!" Außerdem trug sie stolz Merch der erfolgreichen Band.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "The Little Mermaid"

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, iHeartRadio Music Awards 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Grammys 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de