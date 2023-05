David Beckham gibt auf Victorias Kanal den Beauty-Influencer

Ein bisschen Humor muss auch mal sein! Victoria Beckham (49) wurde in den Neunzigern als Mitglied der Girlgroup Spice Girl bekannt, wandte sich aber später der Mode- und Schönheitsbranche zu. Mit ihrer eigenen Kosmetik-Linie Victoria Beckham Beauty überzeugt sie nicht nur ihre Fans, sondern auch ihren Mann David (48). Es ist schon länger bekannt, dass sich der englische Fußball-Star gerne der Beauty-Produkte seiner Partnerin bedient. Nun ahmte David ein Schmink-Tutorial von Victoria nach!

Die Unternehmerin teilt häufiger ihre Beauty-Routine auf TikTok. Nun lud David ein Video auf Victorias Kanal hoch, in dem er sich mit einem Pinsel schminkt. Dabei sitzt der Hottie oberkörperfrei vor dem Schminktisch seiner Frau und beschreibt, was er tut. "Wenn ich ein bisschen davon benutze, sagt mir meine Frau, dass es am besten zum Aufhellen ist", erklärt der ehemalige Fußball-Profi. "Ich neige dazu, ihr zuzustimmen, aber ich weiß nicht wirklich, wovon ich rede", ergänzt der Brite schließlich. In der Beschreibung des TikToks steht: "Mr. Beckhams eigenes Victoria-Beckham-Beauty-Tutorial".

Die Fans amüsieren sich über den Clip, in dem sich die Sport-Ikone über seine Frau lustig macht. Einer schreibt: "Blend it like Beckham". Ein anderer kommentiert: "Das Tutorial, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen", und ein dritter fügt hinzu: "Da ist gar nichts auf dem Make-up-Pinsel drauf".

TikTok / victoriabeckham Victoria Beckham bei ihrer Schminkroutine

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham in Paris 2022

Getty Images David Beckham, Victoria Beckham und Sohn Brooklyn Beckhahm bei GQ Award 2019

