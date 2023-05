Anstatt Margot Robbie: Sie sollte eigentlich Barbie spielen!

Wer hätte das gedacht! Die australische Schauspielerin Margot Robbie (32) wird schon bald im Kino-Blockbuster "Barbie" an der Seite von Ryan Gosling (42) zu sehen sein. Mit der ikonischen Rolle des liebsten Mädchenspielzeugs hat die Blondine eine große Verantwortung übernommen. Auch wenn Margot optisch als Idealbesetzung bezeichnet werden könnte, offenbart sie nun ein spannendes Detail: Eigentlich sollte nicht sie, sondern Gal Gadot (38) die Rolle der Barbie spielen!

Im Gespräch mit Vogue verrät Margot, dass ursprünglich die israelische Schauspielerin Gal Gadot für die Rolle vorgesehen gewesen sei. Diese habe nämlich die nötige Energie der Mattel-Puppe gehabt: "Gal Gadot ist so unglaublich schön, aber man hasst sie nicht dafür, dass sie so schön ist, denn sie ist so aufrichtig und freundlich, dass es fast schon albern ist." Weil diese allerdings anderweitig verpflichtet gewesen sei, habe sie die Rolle ausgeschlagen. Daraufhin war die Australierin schließlich selbst eingesprungen.

Bis es zur Umsetzung des Barbie-Streifens kommen konnte, war im Übrigen einige Zeit ins Land gegangen. Bereits im Jahr 2016 gab es erste Gespräche, die damals noch um die Komikerin Amy Schumer (41) kreisten. Und als Margot das Drehbuch erstmals zu Gesicht bekommen hatte, war sie davon ausgegangen, der Film würde niemals genehmigt werden. Daher sei sie nun umso aufgeregter, dass der Blockbuster nun endlich veröffentlicht wird.

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Gal Gadot, Schauspielerin

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie auf der "Barbie"-Premiere 2023

