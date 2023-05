Glitzer und Glamour: Das waren Tina Turners schönste Outfits

Sie war nicht nur eine Musiklegende, sondern auch eine Fashion-Ikone! Vergangenen Mittwoch gingen traurige Neuigkeiten um die Welt: Tina Turner (✝83) ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Die "The Best"-Interpretin feierte in ihrer bahnbrechenden Karriere so einige Erfolge und glänzte bei ihren Auftritten und auf den roten Teppichen der Welt in den schillerndsten Kleidern. Promiflash hat für euch Tinas beste Looks zusammengefasst!

Schon am Anfang ihrer Karriere setzte die Musikerin Trends mit ihren Outfits: Im Jahre 1978 zeigte sie sich bei einem Auftritt in einem sexy Korsett-Look mit Pailletten- und Perlenverzierungen. Nur drei Jahre später überzeugte Tina in Hamburg in einem funkelnden Minikleid. In den 80er-Jahren wurde es rockig – in dieser Zeit trug sie auch ihre ikonische Löwenmähne. In einer coolen Jeanshose und lässigen Lederjacke oder auch in einem engen Lederkleid strahlte die Beauty vor ihren Fans.

1996 schmiss sie sich für ein Konzert in London in ein Minikleid der Edelmarke Versace und zog alle Blicke auf sich. Aber auch im fortgeschrittenen Alter zeigte sich Tina stets von ihrer besten Seite – wie etwa bei ihrem Auftritt bei den Grammy Awards 2008 mit Beyoncé (41). Dort performte sie im Alter von 68 Jahren in einem knallengen silbernen Korsett mit einer dazu passenden Hose. Bei der Eröffnung ihres Musicals im Jahre 2018 bezauberte die Grammy-Gewinnerin in einem glamourösen, bodenlangen Abendkleid.

Getty Images Tina Turner bei einem Auftritt in einer TV-Show, 1989

