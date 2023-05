Auf der Überholspur? Selma räumt den nächsten GNTM-Job ab!

Hat Selma etwa immer bessere Chancen auf den Germany's next Topmodel-Sieg? Die Berlinerin hatte im Verlauf der aktuellen Staffel bereits einen großen Kunden von ihrem Talent überzeugen können: Die Influencerin hatte in einer vergangenen Folge die begehrte Yeauty-Kampagne ergattern können – und die Erfolgssträhne des Nachwuchsmodels reißt auch weiterhin einfach nicht ab: Selma bekam jetzt nämlich den nächsten großen Job!

In der aktuellen GNTM-Folge wurden Katherine, Mirella, Selma und Ida zum Casting für den Emmy-Caffè-Latte-Job eingeladen: Die Kandidatinnen mussten auf einem Trampolin die neue Sorte des Kaltgetränks bewerben. Am Ende konnte Selma die Kunden am meisten überzeugen. "Selma ist unglaublich natürlich, lockerflockig. Sie hat überhaupt keine Berührungsängste", begründete eine der Verantwortlichen die Entscheidung.

Aber nicht nur Selma begeistert einen Kunden nach dem anderen – auch Ida kann in ihrem Portfolio bereits ein paar Aufträge verbuchen! Die Kölnerin hatte in den vergangenen Folgen nicht nur die große Intimissimi-Kampagne, sondern auch den Zoé-Lu-Job abräumen können.

Instagram / selmamayy Selma, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / selmamayy Selma, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Instagram / ida_kulis Ida, GNTM-Kandidatin 2023

