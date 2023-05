Tod von Tina Turner: Cast ihres Musicals unterbricht Show

Sie hatten keine leichte Aufgabe. Am Mittwoch waren schockierende Neuigkeiten um die Welt gezogen: Tina Turner (✝83) ist tot. Die Musiklegende verstarb im Alter von 83 Jahren, woran genau ist bisher aber noch nicht bekannt. Für viele kam die Nachricht ihres Todes total unerwartet – wohl auch für die Besucher ihres Musicals in London. Noch während der Show wurde den Zuschauern die traurige Nachricht verkündet.

Ein Clip auf der Videoplattform Tiktok zeigt den emotionalen Moment, in dem der Musical-Cast die Show unterbrach. Die gesamten Darsteller versammelten sich auf der Bühne. "Mit großer Trauer teilen wir die Nachricht mit, dass Tina Turner heute verstorben ist. Worte können die Gefühle unseres Teams nicht ausdrücken", erklärte einer der Schauspieler. Zeitgleich ging ein schockiertes Raunen durch die Reihen. Um ihr an ihrem Todestag Tribut zu zollen, wurde die Show danach fortgesetzt.

Zahlreiche Fans, Kollegen aus dem Musikbusiness und andere Prominente der "The Best"-Interpretin widmeten ihr bereits rührende Worte im Netz. So auch der einstige US-Präsident Barack Obama (61). "Tina Turner war unverfälscht. Sie war stark. Sie war unaufhaltsam. Und sie war ganz sie selbst, sprach und sang ihre Wahrheit in Freude und im Schmerz; im Triumph und in der Tragödie", heißt es in seinem Statement auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Tina Turner bei der Eröffnung ihres Musicals im November 2019

Anzeige

Getty Images Tina Turner im Februar 2013 in Mailand

Anzeige

Getty Images Barack Obama im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de