Sylvester Stallone wird 78: Tochter Sistine teilt süße Worte

Sylvester Stallone (78) feiert seinen 78. Geburtstag, und seine Tochter Sistine (26) lässt es sich nicht nehmen, ihrem Vater in ihrer Instagram-Story einen besonderen Gruß zu senden. Die 26-Jährige teilt eine Reihe von Fotos, darunter zwei nostalgische Aufnahmen von sich selbst als Kind mit ihrem berühmten Papa. Auch ein Bild von den beiden beim Golfen ist dabei. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den besten Papa, ich bin so glücklich, dass ich dich habe", schreibt Sistine liebevoll zu den Aufnahmen, begleitet von einem weißen Herz-Emoji.

Auch ein Kumpel des Geburtstagskindes meldet sich zu Wort: Arnold Schwarzenegger (76). Der Terminator-Star teilt ein paar Schnappschüsse im Netz, die ihn und den 78-Jährigen im Laufe der Jahre zeigen. Auf einem sind sie beispielsweise beim Kürbisschnitzen zu sehen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Freund Sylvester", schreibt er zu den Fotos und fügt hinzu: "Du bist ein Champion und eine Legende. Du inspirierst mich und Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt."

Nähere Einblicke in die besondere Vater-Tochter-Beziehung gab Sylvesters Tochter Sistine in der Reality-TV-Show "The Family Stallone" auf Paramount+. Dort verriet sie, dass ihr Vater sich beim Kennenlernen ihrer Freunde manchmal wie ein "Rambo" verhalten habe. In einem Interview in der Serie erklärte sie: "Als ein Junge mich zum ersten Mal küssen wollte, sah er meinen Vater als Silhouette auf dem Balkon stehen und fragte 'Oh mein Gott, was ist das?'"

Laut der 26-Jährigen ist Sylvester außerdem ein echter Profi darin, ihre Trennungsnachrichten zu verfassen. "Mein Vater ist ein Genie, wenn es um unser Liebesleben geht. Er schreibt die meisten unserer Trennungstexte", erklärte sie im "Sibling Revelry"-Podcast. Interessanterweise werden diese Nachrichten so gut aufgenommen, dass die Ex-Freunde nie wütend auf sie sind.

Erst vor zwei Monaten feierte Sylvester Stallone einen weiteren besonderen Tag: seinen 27. Hochzeitstag mit seiner Frau Jennifer Flavin (55). Der Hollywoodstar postete anlässlich dieses Jubiläums ein rührendes Foto auf Instagram, das die beiden beim Anschneiden ihrer Hochzeitstorte zeigt. Das Bild von 1997 zeigt Sylvester in einem schicken Anzug und Jennifer in einem strahlenden weißen Hochzeitskleid. "27 Jahre mit der Liebe meines Lebens", schrieb Sylvester dazu.

Die beiden haben nach ihrer Eheschließung nicht nur rosige Zeiten durchlebt. Noch 2022 hatte Jennifer die Scheidung eingereicht, doch sie und Sylvester konnten ihre Differenzen beilegen und beschlossen, ihrer Ehe eine zweite Chance zu geben. "Sie entschieden, sich zu Hause zu treffen, wo sie gesprochen haben und ihre Differenzen beiseitelegen konnten", berichtete ein Sprecher gegenüber Page Six. Seitdem scheint die Liebe der beiden stärker denn je zu sein.

