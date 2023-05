Megacool: Shakira zeigt, wie gut sie Wellen reiten kann!

Shakira (46) präsentiert, was sie kann! Die Sängerin machte in den vergangenen Monaten wohl eine schwere Zeit durch. Sie erwischte ihre langjährigen Partner und Vater ihrer Kinder Gerard Piqué (36) beim Fremdgehen. Mithilfe von Songs und stichelnden Postings verarbeitete sie ihre Gefühle. Nun liefert sie ihren Fans vermehrt wieder positiveren Content – so auch jetzt: Shakira ist offenbar ein Profi auf dem Surfbrett!

Die "Chantaje"-Interpretin teilte ein Video von sich auf Instagram, welches ihre Follower begeistert. Shakira reitet nämlich kleine Wellen, anscheinend ohne große Mühe – und hat dabei stets ihr strahlendes Lächeln im Gesicht. Dazu schreibt sie: "Wenn es keine Wellen gibt, werden sie gemacht." Denn die 46-Jährige fährt hinter einem Boot und nutzt diese Wogen, um zu surfen.

Unter dem Video häufen sich liebe Kommentare – denn ihre Community bewundert Shakira. "Was kannst du nicht?" und "Meine Güte, welche Kontrolle du hast" oder "Wie talentiert diese Frau ist", schreiben beispielsweise drei begeisterte Fans.

Getty Images Gerard Piqué und Shakira, 2014

Instagram / shakira Shakira im Mai 2023

Getty Images Shakira, Sängerin

