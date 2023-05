"Streng mit mir": Sarah Harrison kontrolliert Körpergewicht

Sarah Harrison (31) achtet sehr auf ihr Körpergewicht! Als Influencerin teilt die einstige Der Bachelor-Kandidatin täglich Einblicke in ihren Alltag. Neben Beauty-Tipps oder Details aus ihrem Leben als Zweifachmama stehen auch Insides zum Thema Fitness auf dem Plan der Beauty. Im Netz stellt sich die in Dubai lebende Unternehmerin nun einigen Fragen ihrer neugierigen Follower. Dabei verrät sie, wie streng sie mit ihrem Körpergewicht umgeht!

Via Instagram spricht Sarah am Samstag über ihr Gewicht und macht ganz deutlich, dass sie nichts dem Zufall überlässt. "Ich versuche, mein Gewicht zu halten und kontrolliere es daher oft. [...] Wenn ich drei bis vier Kilo zunehme, bin ich wieder etwas strenger mit mir und so klappt das ganz gut", antwortet sie auf die Frage eines Followers, ob sie sehr auf ihr Gewicht achtet oder nicht. Gerade, weil sie leicht zunehmen würde, müsse sie umso mehr auf ihre Ernährung achten und sich viel bewegen.

Mit Kommentaren zu ihrem Body dürfen sich ihre Fans im Netz aber dennoch gerne zurückhalten, wenn es nach Sarah geht. Erst vor einigen Monaten machte die 31-Jährige ihren Anhängern nämlich eine Ansage. "Als ich so stark abgenommen habe, habe ich so viele Hater-Nachrichten bekommen, dass ich so dürr sei und jetzt kommen schon wieder die Kommentare, dass ich zugenommen hätte und ob ich schwanger sei", konnte sich Sarah nicht verkneifen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Mai 2023

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Februar 2023

