Halle Bailey trotzt den Trennungsgerüchten mit Kuschelvideo!

Halle Bailey kuschelt die Spekulationen einfach weg! Der Name der Schauspielerin ist derzeit in aller Munde. Die US-Amerikanerin spielt in der Realverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau die Hauptrolle – und begeisterte damit bereits ein Millionenpublikum. Abseits der Kinoleinwand sorgte die Beauty aber für andere Schlagzeilen: Ihre Fans fürchteten die Trennung von ihrem Freund DDG (25). Doch diesen Spekulationen setzt Halle nun ein Ende!

Auf ihrem TikTok-Profil teilte die 23-Jährige kürzlich ein Video, das die Turteltauben total verliebt zeigt. Lachend fällt die Schauspielerin dem Musiker in dem Clip in die Arme und strahlt ihn überglücklich an. Die Aufnahme unterlegte sie mit Beyoncés (41) Song "My Husband" – und machte alle Trennungsgerüchte damit zunichte.

Schon im Februar hatte sich die Nachwuchsdarstellerin zu den Behauptungen über ihr Liebesleben gemeldet. "Bitte füttert nicht die Lügen, besonders von einer dritten Partei. Bleibt alle gesegnet", hatte Halle im Netz geschrieben. Die Zweifler hatte das aber nicht verstummen lassen.

TikTok / hallebailey DDG und Halle Bailey

Getty Images DDG mit Halle Bailey auf einer Veranstaltung, Januar 2023

Getty Images Halle Bailey im Februar 2023

