Trennung von ihrem Freund DDG? Halle Bailey äußert sich dazu

Halle Bailey meldet sich zu den Gerüchten! Die Schauspielerin wird schon bald in der Realverfilmung des Disney-Klassikers "Arielle, die Meerjungfrau" zu sehen sein. Vor wenigen Tagen machte sie allerdings mit ihrem Privatleben Schlagzeilen. Obwohl sie dieses eigentlich aus der Öffentlichkeit raushält, schlugen ihre Fans Alarm: Halles Freund, der Rapper DDG (25), war der Darstellerin auf Instagram entfolgt, hat die gemeinsamen Paarbilder gelöscht und auch Fremdgeh-Gerüchte standen im Raum. Jetzt meldete sich Halle zu ihrem Beziehungsstatus.

Via Twitter äußerte sich die 22-Jährige zu den Spekulationen rund um eine Trennung. "Der Teufel ist am Werk", schrieb sie und wandte sich an ihre Fans: "Bitte füttert nicht die Lügen, besonders von einer dritten Partei. Bleibt alle gesegnet." In den sozialen Medien folgen sich DDG und Halle aber weiterhin nicht. Auch anlässlich des Valentingstags schrieb der Musiker bloß an seine Twitter-Follower: "Das wird ein harter Tag für einige von euch... versucht einfach, das meiste davon zu verschlafen. Frohen Valentinstag."

Doch auch DDG hatte zuletzt angedeutet, dass an den Krisengerüchten nichts dran ist. Zunächst hatte er noch auf Twitter gepostet: "Alle Frauen sind gleich. Keine Chance." Schon am nächsten Tag war der Künstler jedoch wieder zurückgerudert. "Das Internet ist so leichtgläubig", hatte er sich schließlich amüsiert.

Getty Images DDG bei einem Event in Los Angeles im Februar 2023

Getty Images Halle Bailey und DDG bei einem Event in Paris im September 2022

Getty Images Halle Bailey bei einer Pre-Grammy-Party im Februar 2023 in Beverly Hills

