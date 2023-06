Süß! Cruz Beckham macht "Fit-Check" mit Schwester Harper

So schön kann Geschwisterliebe sein! 1997 lernten sich Victoria (49) und David Beckham (48) kennen und lieben. Zwei Jahre später besiegelten die Spice Girls-Sängerin und der Fußballstar ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. In den darauffolgenden Jahren machten Brooklyn (24), Romeo (20), Cruz (18) und die kleine Harper Seven (11) die Familie komplett. Wie nahe sich die Beckham-Kinder wirklich stehen, wurde nun deutlich: Im Netz teilten Cruz und Harper ein niedliches Video!

Auf TikTok postete der 18-Jährige einen kurzen Clip, in dem er und seine kleine Schwester vergnügt ihre Outfits präsentieren. "Kurzer Fit-Check mit Harper Seven", schreibt Cruz zu der Aufnahme und fügt außerdem noch ein rotes Herz hinzu. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen: "Mein Gott, wie schön das ist" und "Passt und sieht super aus", heißt es unter anderem.

Doch auch der Rest des Beckham-Clans steht sich unglaublich nahe: So verbrachte die Großfamilie inklusive Brooklyns und Romeos Partnerinnen einen Tag am See und hatte augenscheinlich viel Spaß. "Wir haben eine Menge gelacht", schrieb Victoria unter einer Bilderreihe auf ihrem Instagram-Account.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Harper Seven, David, Cruz und Victoria Beckham

TikTok /cruzbeckham Cruz und Harper Seven Beckham im Juni 2023

Instagram / victoriabeckham Der Beckham-Clan im Mai 2023

