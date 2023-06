Für die Liebe: Romeo Beckham spielt lieber in England!

Die Liebe hat ihm die Entscheidung abgenommen! Der Fußballspieler Romeo Beckham (20) tritt ganz in die Fußstapfen seines berühmten Vaters David Beckham (48). Während der Brite und seine Frau Victoria Beckham (49) bereits vor Jahren mit den gemeinsamen Kindern in die USA ausgewandert sind, zieht es den Spross Romeo nun offenbar zurück zu seinen Wurzeln. Um seine Beziehung zum Model Mia Regan zu retten, hat der Nachwuchssportler nämlich entschieden: Er möchte in England Fußball spielen!

Wie ein Insider mit Mirror teilt, habe die Beziehung der beiden Verliebten sehr unter der Distanz gelitten, als Romeo noch beim Verein Inter Miami CF II unter Vertrag gestanden und Mia in London gelebt hatte. Sein Wechsel zum englischen Verein Brentford B in West London habe es den beiden schließlich ermöglicht, ihre auf Eis gelegte Beziehung wieder zum Leben zu erwecken: "Als Romeo nach England zurückkehrte und nach Brentford ging, haben sie sich wieder gefunden und es läuft wirklich gut. Sie werden jetzt viel mehr Zeit miteinander verbringen können." Der Fußballer soll sich derzeit in Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung in Brentford befinden.

Vor wenigen Monaten hatten Romeo und Mia mit süßen News ihres Vierbeiners Simba von sich reden gemacht: Der gemeinsame Hund des Paares war ein Jahr alt geworden. Damals hatten die beiden entzückende Fotos auf Instagram geteilt.

Getty Images Romeo Beckham, Spieler für Brentford B

Instagram / victoriabeckham Romeo Beckham und David Beckham im Mai 2023

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan am Strand

