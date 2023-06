Gegenüber seines Hauses: Adam DeVine erlebte einen Mord mit

Dieses Erlebnis brannte sich in seinen Kopf ein! Adam DeVine (39) ist bekannt aus Filmen wie der Pitch Perfect-Reihe sowie der US-Erfolgsserie Modern Family. Dank seiner internationalen Erfolge kann der Schauspieler es sich da wohl auch in einem schönen Zuhause gut gehen lassen – würde man zumindest annehmen. Denn was neulich in der Nachbarschaft des 39-Jährigen vor sich ging, möchte wohl niemand jemals miterleben. Adam erzählt, wie er unfreiwillig Zeuge eines Mordes gegenüber seines Hauses wurde!

"Das ist eine wirklich beängstigende Sache, die gerade erst passiert ist", erzählt der Schauspieler im Podcast "This is Important". Er erinnere sich, dass er mit seiner Frau Chloe Bridges (31) auf seinem Balkon gewesen sei, als ein Mann bei einer Poker-Party auf der anderen Straßenseite seines Hauses erschossen wurde. Wie Adam dann weiter berichtet, sollen zuvor mehrere teure Autos vorgefahren sein, was die Neugier des Schauspielers und seiner Frau weckte. Zunächst "machte es Spaß, ihnen zuzusehen", sagt er. Allerdings sei nur kurz darauf einer der Männer "niedergeschossen" worden.

Ob er letztlich auch sah, wie der Mord stattfand, ist nicht klar. Schon in der Vergangenheit soll es Adam jedoch Berichten zufolge mit einem anderen beängstigenden Vorfall zu tun gehabt haben. Dabei sei in sein damaliges Zuhause eingebrochen und sein Auto sowie eine Waffe gestohlen worden sein.

Anzeige

Getty Images Adam Devine, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Adam DeVine, Komiker

Anzeige

Getty Images Adam DeVine und Chloe Bridges, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de