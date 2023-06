Prinzessin Charlottes Lieblingssnack ist äußerst ausgefallen

Ohne diesen Snack kann Prinzessin Charlotte (8) nicht leben! Dass die royalen Sprösslinge eifrige junge Köche sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch während die meisten Kinder in ihrem Alter wohl eher zu Chips, Kuchen und Co. greifen würden, soll Charlotte einen ziemlich anspruchsvollen Gaumen für eine Achtjährige haben. Prinzessin Kate (41) plauderte jetzt nämlich aus: Ihre Tochter habe eine besondere Vorliebe für Oliven.

Im Jahr 2019 sprach Kate erstmals über den ungewöhnlichen Lieblingssnack ihrer Tochter. Während einer Veranstaltung an der Lavender Primary School in England verriet sie: "Charlotte liebt Oliven", wie The Mirror berichtet. Schon in der Vergangenheit berichtete die Prinzessin von Wales, dass ihre Kinder gerne "Salate und andere Sachen" zubereiten. So soll der fünfjährige Prinz Louis (5) äußerst gerne Rote Beete essen – darüber sprach Kate im Dezember 2020 bei Dreharbeiten für ein BBC-Weihnachtsspecial mit der Kochbuchautorin Mary Berry. "Wir haben Karotten, Bohnen, Rote Bete – ein großer Favorit – Louis liebt Rote Bete über alles", sagte sie damals über ihren jüngsten Sohn.

Während Charlotte und Louis einen für ihr Alter vergleichsweise untypischen Geschmack zu haben scheinen, fällt der Älteste der Royal-Kids wohl eher aus der Reihe. Ganz besonders gerne soll Prinz George (9) demnach Spaghetti Carbonara haben. Doch sollte dies nicht allzu sehr überraschen, denn wie Kate jüngst verriet, seien ihre Kinder allesamt total unterschiedlich.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte

Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de