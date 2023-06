Heather Rae El Moussa zeigt ihren After-Baby-Body im Bikini

Heather Rae El Moussa (35) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein! Die Selling Sunset-Bekanntheit und ihr Ehemann Tarek (41) haben Anfang dieses Jahres Familienzuwachs bekommen: Ihr kleiner Sohn erblickte Ende Januar das Licht der Welt und trägt den Namen Tristan. Nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes zeigt die TV-Maklerin jetzt ihren After-Baby-Body – und posiert dabei stolz im Bikini!

Mit ihren 3,1 Millionen Fans auf Instagram teilt die 35-Jährige nun ein Video, in dem sie ihre eigenen Designs für das Bademoden-Label Cupshe vorstellt. In verschiedenen Bikinis präsentiert die Neu-Mama stolz ihren durchtrainierten Body. "Die Geburt ist erst vier Monate her [...], aber durch diese Kollektion fühle ich mich selbstbewusst in meinem Körper und ich hoffe, dass ihr euch beim Tragen dieser Teile genauso stark und strahlend fühlt wie ich", betont Heather.

Auch wenn Heather es liebt, Mama zu sein – das Leben mit einem Neugeborenen sei manchmal auch belastend. "Es kann eine Herausforderung für die Beziehung sein, weil man so sehr auf das Baby fokussiert ist", erklärte Heather im Interview mit Us Weekly. Sie kommuniziere aber gut mit ihrem Ehemann, der auch vollstes Verständnis habe: "Wir sind wirklich Seelenverwandte."

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa mit ihrem Sohn im April 2023

Getty Images Tarek El Moussa and Heather Rae Young im Mai 2021

Instagram / theheatherraeelmoussa Heather Rae El Moussa mit ihrem Sohn Tristan

