Laut Yvonne Woelke: Iris hätte Ehe mit Peter retten können

Hat sich Iris Klein (56) etwa nicht genug um ihre Ehe bemüht? Anfang des Jahres hatte das Liebesleben der TV-Bekanntheit für mächtig Aufsehen gesorgt. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hatte ihrem Noch-Ehemann Peter (56) vorgeworfen, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Inzwischen gehen die beiden getrennte Wege. Doch wie Yvonne jetzt anmerkt, hätte Iris ihre Ehe offenbar noch retten können.

"Wäre ihr die Beziehung so wichtig gewesen, hätte sie sich in den Flieger gesetzt!", äußert die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story. Zudem wirft die Berlinerin Iris vor, nicht immer die Wahrheit im Rosenkrieg mit Peter gesagt zu haben. "Dieser Person kann man nicht mehr helfen! Selbst bei Mr. T ist das so durchschaubar! Welcher Mann geht eine Beziehung mit [ihr] ein? Er könnte der Nächste sein, der in der Öffentlichkeit kastriert wird", wettert die 41-Jährige weiter gegen den Realitystar.

Die Aussagen lässt die 56-Jährige nicht auf sich sitzen und holt in ihrer Instagram-Story prompt zum Gegenschlag aus. Im Rahmen eines Q&A beantwortet Iris die Frage eines Fans, wie sie die Sticheleien aushalte. "Wahrscheinlich ist sie mehr in mich verliebt, als in meinen 'leider Noch-Mann'... Sorry Wolke, auch wenn ich ab und zu auf Frauen stehe, aber du bist einfach nicht mein Typ. Viel zu langweilig", kontert Iris.

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

