Kann nicht schwimmen: Cosimo Citiolo macht Seepferdchen!

Cosimo Citiolo lernt mit 41 Jahren schwimmen! Der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer holt nach, was er in seiner Jugend und Kindheit versäumt hat: Der DSDS-Kultkandidat war beispielsweise in der Grundschule bei der Fahrrad-Führerscheinprüfung durchgefallen, wie bei einem Spiel im Sommerhaus der Stars deutlich wurde. Seinen PKW-Führerschein hatte der Italiener dann nach 16 Anmeldungen endlich in der Tasche. Jetzt holt er sich das nächste Abzeichen – Cosimo macht das Seepferdchen!

Punkt 8 begleitete den Reality-TV-Star beim Schwimmunterricht, wo er mit anderen Kindern die Theorie und die Praxis lernte. Und wie machte Cosimo sich so? Trainer Iyad war sichtlich zufrieden mit seinem Schützling: Nachdem er 25 Meter geschwommen war, holte er sich sein Seepferdchen! "Yeah, ich habe es geschafft", freute sich Cosimo. "Als Kind hat man früher geweint, wenn man so was nicht bekommen hat. Ich werde es zu Hause aufhängen", erklärte er.

Draußen vor dem Schwimmbad wartete bereits Cosimos Freundin Nathalie Gaus auf ihren Liebsten. Diese gratulierte ihrem Schatz zu seiner erfolgreichen Prüfung. "Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er jetzt schwimmen kann. Ich finde es ehrlich gesagt wichtig, denn es passieren so viele Unfälle im Sommer, wenn die Leute in den See gehen und ertrinken", erklärte Nathalie.

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Kandidat

RTL Cosimo Citiolo bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das große Wiedersehen"

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo mit seiner Freundin Nathalie

