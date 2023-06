Nach "Kampf der Realitystars": Ist Lukas bald wieder im TV?

Für Lukas Baltruschat ist es noch nicht vorbei! In dieser Woche ging es bei Kampf der Realitystars ans Eingemachte: Die restlichen Teilnehmer mussten sich in zwei Spielen beweisen, um sich einen Platz im Finale zu sichern. Der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer stach bei der ersten Challenge drei seiner Mitstreiter aus und schaffte es unter die Top fünf. Bei der zweiten Herausforderung konnte sich der Muskelprotz allerdings nicht mehr durchsetzen und schied kurz vor dem Finale aus. Das muss aber nicht das Ende von Lukas' Sendezeit bedeuten, wie er Promiflash verrät.

Mit Promiflash spricht der 29-Jährige über seinen Exit kurz vor dem Finale. "Das letzte Spiel hat so viel Spaß gemacht und wir haben alle so gekämpft, dass die Enttäuschung gar nicht so groß war", stellt er klar. Auch wenn er nicht gewonnen hat, nimmt der Fitnesstrainer einiges aus der Show mit: "Neue Freundschaften, eine wunderbare Erfahrung und Zeit in Thailand. Und vor allem, dass der Kampf für mich als Realitystar noch nicht vorbei ist und ich Lust auf weitere Formate habe!" Wann und wo er wieder zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Kann sich Lukas vorstellen, mit seiner Partnerin Chiara Fröhlich (25) an einem Reality-TV-Format teilzunehmen? "Durchaus, abhängig von dem Format", hatte der Hottie in einem früheren Promiflash-Interview verraten. Demnach sind er und seine Liebste nicht abgeneigt, gemeinsam in eine Show zu gehen.

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat im Februar 2023

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

