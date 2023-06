GNTM-After-Show-Party: Heidi feierte kurz, aber intensiv

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Am Donnerstagabend wurde Vivien Blotzki zur Siegerin der 18. Staffel von Germany's next Topmodel gekrönt. Im Anschluss an die große Final-Show stand natürlich eine legendäre After-Show-Party statt. Zu dieser waren neben den ehemaligen Kandidatinnen und Gästen des Finales natürlich auch die Model-Mama Heidi Klum (50) selbst eingeladen. So feierte das Topmodel nach dem großen Finale.

Wie Bild berichtet, schaute Heidi nach der Krönung des ersten Curvy-Models in der Geschichte aller GNTM-Gewinnerinnen mit Ehemann Tom Kaulitz (33) auf der After-Show-Party vorbei. Unter den Party-Gästen befand sich auch ihre Tochter Leni Klum (19). Gemeinsam soll die Familie dann kurz nach Mitternacht in einem abgesperrten Bereich Platz genommen haben. Der sogenannte "Super-VIP"-Bereich soll von vielen Security-Männern bewacht worden sein. Dort soll Heidi viel gefeiert haben.

Beauty-Doc Bruce Reith feierte gemeinsam mit der Model-Mama. Er sagte: "Ohne Heidi wäre auf der Party nichts los gewesen. Sie war so gut drauf, sie hat alle mitgerissen." Nach etwas mehr als einer Stunde soll dann aber auch schon wieder Schluss gewesen sein. Sie soll die Party wohl wieder gegen 01:30 Uhr verlassen haben.

Getty Images Heidi Klum im Mai 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2023

Instagram / heidiklum Leni Klum und Heidi Klum

