Ist Jennifer Lawrence bei großen Premieren noch aufgeregt?

Jennifer Lawrence (32) zählt weltweit zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen! Die Mutter eines Sohnes hat sich unter anderem mit der The Hunger Games-Filmreihe einen großen Namen in Hollywood gemacht – in den vier Streifen spielte sie die Hauptrolle Katniss Everdeen. Zudem wurde die US-Amerikanerin für ihr Projekt "Silver Linings" schon im Alter von 22 Jahren mit einem Oscar ausgezeichnet. Aber ist Jen vor großen Premieren, Treffen mit Fans und Interviews eigentlich trotz ihres großen Erfolgs noch nervös?

"Natürlich, aber ich freue mich mehr darüber, dass jetzt alle den Film sehen können", betont die Oscar-Preisträgerin bei der Premiere ihres neuen Projekts "No Hard Feelings" in Anwesenheit von Promiflash in Berlin. Allerdings hat sich Jennifer inzwischen wohl auch an den ganzen Trubel um ihre Person gewöhnt. Sie scherzt nämlich: "Aber ja, es ist irgendwie auch wie ein gewöhnlicher Tag im Büro für mich."

Trotz ihres riesengroßen Erfolgs soll Jen immer noch total bodenständig sein! Gene Stupnitsky (45) – der Regisseur des neuen Streifens – schwärmt im Interview jedenfalls in den höchsten Tönen von der 32-Jährigen. "Sie ist so nett und lieb. Die Crew liebt sie. Jeder liebt sie", berichtet der Filmemacher.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der "No Hard Feelings"-Premiere in Berlin 2023

Getty Images Andrew Barth Feldman und Jennifer Lawrence im Juni 2023

Getty Images Gene Stupnitsky bei der Premiere von "No Hard Feelings" in Berlin

