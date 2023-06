Rache an Chris? So fand Eva "Kampf der Realitystars"-Verhör

Evanthia Benetatou (31) hat damit nicht gerechnet! Chris Broy (34) hatte 2021 an Kampf der Realitystars teilgenommen, während seine damalige Partnerin Eva schwanger war. In der Show hatte es zwischen ihm und Jenefer Riili heftig gefunkt – kurz nach seiner Rückkehr war es daher mit der Griechin aus. Jetzt war Eva selbst in der Show und flirtete dort ausgiebig mit Paul Janke (41). Deshalb fragte sich Mitstreiterin Emmy Russ (24), ob sie damit Rache an ihren Ex nehmen wollte. Im Promiflash-Interview verrät Eva, dass sie diese Frage überrascht hat!

In der Sendung wurden die fünf Finalisten von den bereits ausgeschiedenen Kandidaten in einer Art Pressekonferenz ins Kreuzverhör genommen. "Ich fand die Pressekonferenz superspannend, auch wenn ich mich unangenehmen Fragen stellen musste", bewertet die Mutter eines Sohnes das Ganze gegenüber Promiflash. Doch vor allem mit Emmys Neugier habe sie nicht gerechnet. "Ich fand die Frage von [ihr] überraschend, da wir auch ein persönliches Gespräch in der Sala über die gesamte Situation hatten, sodass bereits klar war, dass ich niemals aus Rache an Chris mich mit Paul gut verstanden habe", klärt die Brünette auf.

Obwohl Eva anfangs gut mit Paul auskam, lieferten sich die beiden nach der Show einen kleinen öffentlichen Schlagabtausch. Der Ur-Bachelor hatte behauptet, dass er die 31-Jährige nie sympathisch gefunden habe. "Ich finde es schade, wenn man dann nachtritt und Unwahrheiten verbreitet. Ich finde, die komplette Situation danach sagt viel mehr über Paul aus als über mich", hatte die Beauty in "Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" klargestellt.

RTLZWEI Paul Janke und Eva Benetatou bei "Kampf der Realitystars" 2023

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou

RTL 2 Evanthia Benetatou und Paul Janke bei "Kampf der Realitystars"

