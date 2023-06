So geht es weiter: Zukunftspläne von GNTM-Siegerin Vivien

Sie hat es geschafft! In den vergangenen Monaten flimmerte die 18. Staffel von Germany's next Topmodel über die Bildschirme. Zahlreiche Kandidatinnen versuchten wieder ihr Glück in der Castingshow, doch im großen Finale am Donnerstag kürte Heidi Klum (50) letztendlich Vivien Blotzki zur glücklichen Gewinnerin. Aber was hat das Nachwuchsmodel nach seinem Sieg nun vor? Gegenüber Promiflash verrät Vivien nun ihre Zukunftspläne!

"Ich habe mich grundsätzlich bei GNTM beworben, mit dem Bestreben zu modeln. In welche Richtung das geht, muss ich noch gucken", verrät die 23-Jährige nur wenige Stunden nach der Finalshow gegenüber Promiflash. Die Beauty wolle nun erst mal schauen, wohin es sie ziehe: "Ich kann nicht einfach sagen: 'Hey, ich hab Bock auf Laufsteg', wenn der Laufsteg mich nicht will. Also man muss ja immer gucken, wo die Stärken liegen und das muss ich auch mit der Zeit herausfinden."

Vivien könne ihr Glück immer noch kaum fassen: "Ich weiß es, aber es ist noch nicht so richtig angekommen. Das sind natürlich so tausend Gefühle, die in mir sind. Voll das Durcheinander." Wie sie im Interview mit Promiflash erklärt, sei sie von ihrem Sieg auch etwas überrascht gewesen: "Es ist nicht so, dass ich mir sicher war, dass es so kommt. Ich glaube, das war keine von uns."

ProSieben / Claudius Pflug Heidi Klum und Vivien Blotzki im GNTM-Finale 2023

ProSieben / Claudius Pflug Heidi Klum und Vivien Blotzki im GNTM-Finale 2023

Instagram / vivienblt Vivien Blotzki, Kandidatin bei GNTM

