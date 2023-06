Ups! König Harald von Norwegen stolpert während Auftritt

Das sieht schmerzhaft aus! König Harald von Norwegen (86) hatte Ende vergangenen Jahres mit seinem Gesundheitszustand für eine Menge Aufregung gesorgt: Er war wegen einer Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dort wurde er mit Antibiotika versorgt und war nach wenigen Tagen in der Klinik so weit, wieder nach Hause zurückzukehren. Jetzt sorgte der Blaublüter allerdings für den nächsten Schock: König Harald stürzte während eines öffentlichen Auftritts!

Der Norweger und seine Frau Königin Sonja (85) wurden in Dänemark von Königin Margrethe (83) begrüßt. Doch der Empfang verlief etwas holprig: Harald übersah wohl die letzte Stufe auf seinen Krücken und stürzte der Länge nach auf den Boden. Eine Person in seiner Nähe eilte sofort zu ihm und half ihm wieder auf.

Die dänische Königin Margrethe stand der Schock wie ins Gesicht geschrieben! So eilte sie dem König ebenfalls herbei, doch jemand anderes war ein Ticken schneller als sie. Als der Norweger wieder auf beiden Beinen stand, nahm sie den 86-Jährigen lachend in den Arm. Auch Harald selbst musste schmunzeln – offenbar hat er sich nicht verletzt.

Anzeige

MEGA / Hanne Juul/Aller König Harald von Norwegen in Dänemark 2023

Anzeige

MEGA / Hanne Juul/Aller Königin Margrethe von Dänemark und König Harald

Anzeige

Getty Images König Harald von Norwegen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de