Bruce Willis und Tallulah halten derzeit Abstand voneinander

Bruce Willis (68) und seine Tochter Tallulah (29) tun sich derzeit nicht gut! Vor einigen Monaten schockierte der Schauspieler die Öffentlichkeit mit seiner Demenzdiagnose. Doch auch der 29-Jährigen geht es momentan nicht gut: Sie leidet an Depressionen und Magersucht. "Bruce war am Boden zerstört, als er Tallulahs Leiden sah. Es ging so weit, dass die Familie dachte, es wäre besser, wenn sie sich überhaupt nicht mehr sehen würden", berichtet ein Vertrauter der Familie gegenüber RadarOnline.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de