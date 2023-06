"Ich habe es getan": Anne Wünsche zeigt ihre neue Frisur

Anne Wünsche (31) hat sich von ihrer blonden Mähne verabschiedet. In den vergangenen Tagen war es um den Realitystar ruhig geworden, nachdem die Schlammschlacht mit ihrem Ex Henning Merten (33) in die nächste Runde gegangen war. Tagelang hatten sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und der Influencer im Netz über ihre gemeinsame Tochter Juna gezankt. Jetzt meldete sich Anne mit einer überraschenden Veränderung zurück: Sie hat wieder braune Haare!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie ihre langen, braunen Haare präsentierte. "Ich habe es getan. Ich war heute beim Friseur und war mir eigentlich sicher: Nur Extensions einsetzen lassen", schrieb Anne unter dem Beitrag. Doch auf dem Friseurstuhl angekommen, entschied sie sich für den neuen Look. Außerdem plauderte die dreifache Mutter aus: "Erinnert mich etwas an die 'Berlin - Tag & Nacht'-Phase, als ich Hanna gespielt habe."

Die Meinungen der Fans gehen auseinander. "Ich finde, das macht dich älter. Blond steht dir besser. Da kommt dein Gesicht besser zur Geltung", äußerte ein Follower unbeeindruckt. Ein anderer Fan schien jedoch begeistert von dem neuen Look zu sein: "Ich finde, das Braun steht dir viel, viel besser als vorher das Blond." Wie gefallen euch die neuen Haare von Anne? Stimmt unten ab!

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche beim Friseur

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Laiendarstellerin

