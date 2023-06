Jill Lange und Lars Maucher wollen an Beziehung arbeiten

Gibt es für Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) doch noch ein Happy End? Kennen und lieben gelernt hatten sich die beiden Realitystars bei Ex on the Beach. Wenig später bestätigten das DSDS-Sternchen und sein Liebster ihre Beziehung – die zwei zogen sogar in ihre erste gemeinsame Wohnung. Doch seit einigen Tagen soll es mal wieder zwischen den beiden kriseln, weswegen Jill sogar auszog. Aufgeben kommt für die beiden aber nicht infrage: Jill und Lars wollen um ihre Beziehung kämpfen!

Das verraten sie in einem gemeinsamen Statement auf Instagram: "Wir haben beide für uns entschieden, dass wir uns nicht aufgeben, dass wir an uns arbeiten, dass wir an unsere Beziehung festhalten." Dafür wollen sich die 22-Jährige und ihr Liebster sogar Hilfe in Form einer Paartherapie suchen. "Die Liebe lebt von schönen Augenblicken, aber sie wächst durch die schweren Zeiten", schreiben sie zudem zu einem Selfie von sich.

Dennoch scheint Jill vorerst nicht zurück in die gemeinsame Wohnung ziehen zu wollen. Bereits vor wenigen Tagen kündigte sie an, sich eine neue Bleibe suchen zu wollen. Nach dem gemeinsamen Wochenende mit Lars möchte sie die Wohnungssuche fortsetzen: "Ich muss wahrscheinlich am Montag wieder zurück nach Essen, da gucke ich mir eine Wohnung an."

Instagram / lars.m_27 Bachelorette-Kandidat 2021: Lars Maucher

Instagram / jill_lange Lars Maucher und Jill Lange im Juni 2023

Instagram / jill_lange Jill Lange, Realitystar

