Liebesurlaub: Jacob Elordi und Olivia Jade turteln am Strand

Es scheint also doch wieder etwas zwischen ihnen zu laufen! Jacob Elordi (25) und Olivia Jade Giannulli (23) waren 2022 ein paar Monate zusammen, bis im August dann Schluss war. Doch auch danach wurden der Euphoria-Star und die Tochter von Full House-Bekanntheit Lori Loughlin (58) immer wieder zusammen gesehen und machten dabei stets einen vertrauten Eindruck. Gibt es tatsächlich ein Liebescomeback? Es sieht ganz danach aus: Jacob und Olivia sind gerade im romantischen Urlaub in Italien!

Paparazzi lichteten die 23-Jährige und den Schauspieler kürzlich in der italienischen Küstenstadt Portofino ab. Die beiden scheinen einen entspannten Tag am Strand genossen zu haben: Sie sonnten sich, lasen in ihren Büchern und schwammen auch ein paar Runden im Meer. Die zwei wirkten dabei total innig – Olivia strahlte ihren Begleiter immer wieder überglücklich an, der auf einigen der Schnappschüsse seinen Arm hinter ihr ablegte.

Der 25-Jährige und die Beauty scheinen aktuell wieder ziemlich viel Zeit miteinander zu verbringen – erst vor wenigen Tagen waren die beiden bei einem Shoppingtrip im New Yorker Szeneviertele SoHo gesehen worden. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie Jacob und Olivia durch die Straßen spazierten. Der Australier hatte dabei ganz vertraut seinen Arm um die YouTuberin gelegt.

Oliver Palombi / MEGA Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli im Juni 2023 in Portofino

