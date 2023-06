Partnerlook: Machine Gun Kelly mit Tochter auf Fashionshow

Ein besonderer Papa-Tochter-Ausflug! Machine Gun Kelly (33) sorgt derzeit mit seiner Beziehung mit Megan Fox (37) für einige Schlagzeilen. Doch der Musiker ist auch stolzer Vater einer Tochter, die er mit seiner Ex Emma Cannon bekam. Casie (13) ist mittlerweile schon ein Teenie und genauso stylish unterwegs wie ihr berühmter Papa. Bei einer Modenschau in Mailand stimmten MGK und Casie ihre Outfits nun sogar aufeinander ab!

Am Samstag fand die Männermodenschau des Luxus-Labels Dolce & Gabbana statt. Auf der Gästeliste standen auch der 33-Jährige und seine Tochter, die dafür ziemlich ausgefallene Looks aussuchten: MGK trug ein weit ausgeschnittenes Oberteil mit Korsett-Detail und einer Lederjacke, wozu er eine schlichte schwarze Hose und ein Netz über dem Gesicht kombinierte. Casie wählte ein Kleid in einem ähnlichen Korsagen-Style, das ihr bis zu den Knien reichte und klobige Schnürstiefel.

Zwischen dem Musiker und seiner Liebsten Megan scheint nach zahlreichen Trennungsgerüchten auch wieder alles im Lot zu sein. "Sie haben eine Menge Arbeit geleistet, um ihre Beziehung wieder stark zu machen und sind wieder zusammen", verriet ein Insider gegenüber People.

Simone Comi / ipa-agency.net/PA Casie Colson Baker in Mailand im Juni 2023

Simone Comi / ipa-agency.net/PA Machine Gun Kelly in Mailand im Juni 2023

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards 2022

