Chiara Antonellas Ex-Freund zieht bei "Ex on the Beach" ein!

Der nächste Ex zieht ein! Chiara Antonella (26) hatte bei Love Island vergeblich nach der großen Liebe gesucht. Zwei Jahre nach dem Format hatte sie jedoch bekannt gegeben, wieder vergeben zu sein. Das Liebesglück war allerdings nicht von langer Dauer – ihr Partner war ihr fremdgegangen. Bei Ex on the Beach blieb die Blondine bisher verschont, doch damit ist jetzt Schluss: Chiaras Ex-Freund Wladi kommt in die Villa!

Dort will er wohl Nägel mit Köpfen machen: "Ich liebe dich über alles und deswegen bin ich hier." Doch für Chiara gibt es noch ziemlich viel Klärungsbedarf. "Ich habe wirklich nicht einschätzen können, wie du hier herkommst. […] Jetzt liebst du mich – okay! Aber wieso macht man so eine Scheiße?", brüllt sie Wladi an. "Du hast mein Bild als Hintergrund gehabt, während du mit ihr geschrieben hast. Du hast dabei in mein Gesicht geguckt. Wie kann man so was machen?", fragt sie ihn weinend, doch der 25-Jährige findet keine Antwort.

Während des gemeinsamen Dates sprechen sich die beiden weiter aus. "Wie kannst du mir um 5:20 Uhr schreiben 'Ich liebe dich' und um 5:23 Uhr eine Andere fragen, ob du vorbeikommen kannst?", schreit die Influencerin Wladi an. Der versucht sich zu rechtfertigen: "Auch, wenn es keine Begründung ist, ich war halt betrunken" – woraufhin die 26-Jährige ihm ihren Champagner ins Gesicht schüttet. "Junge, du machst mich so aggressiv", wettert Chiara. Im Einzelinterview gibt sie zu: "Jetzt ist er hier und es ist schon ein Liebesbeweis. Aber das hätte früher kommen müssen."

Wladi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

"Ex on the Beach"-Wladi

Chiara Antonella, Influencerin

