Darum fehlte Laura Maria Rypa bei Alessios Geburtstagsparty

Was hatte es damit auch sich? 2011 hatten sich Pietro Lombardi (31) und Sarah Engels (30) bei DSDS kennen und lieben gelernt. Vier Jahre später erblickte ihr gemeinsamer Sohn Alessio (8) das Licht der Welt. Mittlerweile haben sich Pietro und Sarah aber getrennt. Dennoch feierte das Ex-Paar gemeinsam den achten Geburtstag ihres Sohnes. Von einer fehlte allerdings jede Spur: Pietros Verlobter Laura Maria Rypa (27) – aber warum?

Das wollte jetzt ein Fan auf Instagram wissen. Der 31-Jährige stand Rede und Antwort: "Da Lauras Mama Geburtstag hatte und Laura mit ihrer Mama schon länger was für heute geplant hatte, konnte Laura nicht beim Geburtstag dabei sein." Pietros ältester Spross schlafe allerdings bei den beiden, weshalb Alessio die Freundin seines Papas später sehen würde. "Ich finde es so schön zu sehen, wie die zwei sich verstehen. Es gibt für mich nichts Schöneres, Alessio hat sich richtig gefreut, Laura zu sehen."

Auf der Social-Media-Plattform teilte Sarah einige Aufnahmen von der Party mit ihren Fans: So ließen es sich die 30-Jährige und ihr Ex-Mann nicht nehmen, eine niedliche Sause, die ganz dem Thema Pokémon gewidmet war, für ihren Ältesten zu veranstalten! "Mein großer kleiner Schatz – ich liebe dich so sehr und bin so unendlich stolz auf dich", gratulierte Sarah zudem in einer Story.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio im Juni 2023

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

