Nach DSDS-Teilnahme: Jill Lange hat sich bei GNTM beworben

Neue Show für Jill Lange (22)? Mit Datingformaten wie Are You The One? und Ex on the Beach bahnte sich die Essenerin ihren Weg geradewegs ins Reality-TV. Seither nahm sie an diversen anderen Produktionen teil – zuletzt bei der diesjährigen Staffel von DSDS. Doch sollte diese nicht ihre letzte Castingteilnahme gewesen sein. Wie Jill jetzt ausplaudert, habe sie sich bereits bei einer weiteren bekannten Show beworben.

"Ich habe mich bei Germany's next Topmodel beworben. Ich wollte da schon immer dran teilnehmen und jetzt habe ich die Initiative ergriffen", teilt die Beauty in ihrer Instagram-Story. Dabei zeigt sich die 22-Jährige sichtlich erfreut und verrät, die Teilnahme an Heidis Modelshow wäre schon immer ein "Träumchen" gewesen. Vor allen ihr Alter habe sie deshalb nun zu einer Bewerbung bewegt. "Mal schauen, vielleicht seht ihr mich ja dann bald als Model über den Laufsteg laufen", meint sie.

Zuletzt sorgte Jill mit ihrer Beziehung zu Realitystar Lars Maucher (26) für Aufmerksamkeit. So soll es bereits seit einiger Zeit zwischen dem Paar kriseln. Erst vor wenigen Tagen zog Jill sogar aus der gemeinsamen Wohnung aus. Aufgeben wollen sie sich dennoch nicht: "Wir haben beide für uns entschieden,[...], dass wir an uns arbeiten."

RTL / Stefan Gregorowius Jill Lange beim DSDS-Casting

Instagram / jill_langee Jill Lange im März 2023

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange

