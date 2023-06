Scheidungsdrama: So viel Geld fordert Peter von Iris Klein!

Peter Klein (56) packt immer weiter aus! Der Ex von Iris Klein (56) und die TV-Bekanntheit liegen schon lange im Clinch. Seitdem er sich in die Schauspielerin Yvonne Woelke (41) verliebte, sind sie getrennt und wollen sich auch scheiden lassen. Jedoch will der Fitness-Fan die Scheidungspapiere nicht unterschreiben, solange er nicht eine gewisse Summe von Iris bekommt. Tatsächlich verlangt Peter 100.000 Euro von seiner Verflossenen!

Der Influencer betonte bereits im Netz, dass es eine Vereinbarung zwischen dem Ex-Paar gegeben habe. Iris soll diese aber nicht einhalten wollen, wie Bild erfahren haben will. Peter fordert 100.000 von der einstigen Kampf der Realitystars-Kandidatin – sie habe ihm 60.000 Euro und einen BMW angeboten. Auf diesen Deal wolle er sich aber nicht einlassen.

"Du hast, nachdem wir diese Vereinbarung getroffen hatten, in der wir alle Besitzansprüche und Vermögensfragen geklärt hatten, Dinge, die in meinem Besitz bleiben sollten, mutwillig zerstört", schoss Peter bereits vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story gegen Iris. Sie räumte tatsächlich schon vorher ein, unter anderem seinen Fernseher nach der Trennung zerstört zu haben.

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

Instagram / peterklein_official Peter Klein im März 2023

