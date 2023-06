So schlecht ging es Paulina Ljubas nach ihrer Fehlgeburt

Paulina Ljubas (26) spricht über ihre Fehlgeburt. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Ex on the Beach-Teilnehmerin vor einiger Zeit ein Kind verloren hat. Das gab sie in der Show unter Tränen preis. Doch viele Fans wollen ihr das nicht glauben. Im Netz verriet sie nun weitere Details zu ihrer Fehlgeburt. Paulina erzählte, wie es ihr nach dem Verlust ihres ungeborenen Babys ging.

"Von meiner Schwangerschaft habe ich erst erfahren, als ich das Baby verloren habe", berichtete die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story. Doch Yasin Mohamed (31), der der Vater des Kindes gewesen sein soll, habe sie nicht direkt kontaktiert. "Weil das für mich eins der traumatischsten Erlebnisse überhaupt war, ich selbst nicht damit zurechtkam und mit keinem darüber sprechen wollte", erklärte Paulina. Aus Scham und Überforderung habe sie sich damals dazu entschlossen, sich niemandem anzuvertrauen.

Dass Menschen ihr die Fehlgeburt nicht glauben wollen, trifft die ehemalige Köln 50667-Darstellerin sehr. "Selten war ich so angeekelt von Statements beziehungsweise Storys, die zu diesem Thema gemacht wurden", zeigte sie sich entsetzt. Daher wolle Paulina sich auch nicht mehr weiter zu dem traurigen Schicksalsschlag äußern.

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de