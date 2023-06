Jennie Garth hat eigenen Podcast mit ihrer "90210"-Bff Tori

Jennie Garth (51) und Tori Spelling (50) plaudern über ihr Leben! Vor 30 Jahren wurden die beiden Schauspielerinnen durch ihre Rollen in der Kult-Serie Beverly Hills, 90210 über Nacht zu Hollywoodstars. Obwohl beide inzwischen ihren eigenen Weg gegangen sind, scheinen sie noch immer Besties zu sein: Denn Tori und Jennie nehmen einen gemeinsamen Podcast auf! Gegenüber Promiflash plauderte Jennie über das Projekt.

"Wir lieben es, zusammenzuarbeiten und Projekte gemeinsam umzusetzen", schwärmte der TV-Star im Interview mit Promiflash. Außerdem fügte Jennie hinzu: "Wir verbringen gerne Zeit zusammen, weil wir uns sonst vermissen." In ihrem gemeinsamen Podcast geben die beiden Frauen einen Einblick hinter die Kulissen der beliebten Serie. "Wer würde nicht gerne mit seiner besten Freundin zusammenarbeiten?", erklärte Jennie.

Auf Instagram hatte Tori vor einem Jahr einen Schnappschuss mit ihrer besten Freundin geteilt und bewiesen, wie nah sie sich noch immer stehen. "Oh mein Gott, wir sind zurück im Strand-Apartment... Meine beste Freundin Jennie und ich sind zurück in unserem geliebten (also Kelly und Donnas geliebten) Strandhaus, zum ersten Mal seit über 20 Jahren", hatte sie darunter geschrieben.

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Jennie Garth

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Jennie Garth

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Jennie Garth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de