Brooklyn Beckham und seine Nicola feiern ersten Hochzeitstag

Brooklyn Beckham (24) und seine Frau Nicola Peltz (28) hatten sich genau vor einem Jahr das Jawort gegeben! Der Sohn von Victoria (48) und David Beckham (47) und die US-amerikanische Schauspielerin hatten sich am 9. April 2022 im Rahmen einer großen Hochzeit und im Beisein zahlreicher Stars die ewige Liebe geschworen: Heute jährt sich die Trauung bereits zum ersten Mal. Zu ihrem ersten Hochzeitstag machte Brooklyn seiner Nicola jetzt eine süße Liebeserklärung!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Hobby-Koch anlässlich des Jubiläums jetzt dieses süße Kussfoto – und dazu brachte er seine Gefühle für seine Liebste zum Ausdruck. "Heute vor einem Jahr habe ich meine beste Freundin geheiratet. Ich bin der glücklichste Mensch, weil ich dich meine Frau nennen darf. Du bist mein Ein und Alles", schwärmte der 24-Jährige in den höchsten Tönen und betonte zudem: "Ich liebe dich so sehr!"

Nicola meldete sich bereits in der Kommentarspalte des Postings zu der niedlichen Liebeserklärung ihres Mannes zu Wort. "Ich liebe dich so sehr! Das ist so süß! Ich liebe es, deine Frau zu sein", schrieb die Beauty auf der Fotoplattform.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2023

Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

