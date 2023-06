Kim Kardashian verbirgt ihre Wut auf Kanye vor den Kindern

Sie versucht, keine Gefühle zu zeigen. Kim Kardashian (42) und Kanye West (46) waren von 2014 bis 2022 verheiratet gewesen. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper haben vier gemeinsame Kinder: North (10), Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4). Auch nach ihrer Trennung leidet die Beauty sehr unter dem Verhalten ihres Ex-Mannes – besonders, weil er ihren Sextape-Skandal immer wieder zur Sprache bringe. Doch Kim versucht, die Wut auf ihn vor ihren Kindern zu verbergen!

"Wenn es um den Vater meiner Kinder geht und ich mich aufrege, versuche ich, nicht so viele Gefühle zu zeigen", erklärt sie im Gespräch mit Vogue. Es sei nicht angebracht, dass sie das mitbekommen. "Es gibt nichts Schlimmeres, als 'Du wirst es verstehen, wenn du älter bist'. Ich möchte nicht diese Person sein", gibt Kim preis. Bei anderen Dingen wolle sie aber auf jeden Fall Gefühle zeigen und weinen.

Doch Kim achtet auch darauf, was die Kids von ihrem Vater mitbekommen. In der aktuellen Staffel von The Kardashians verriet die Unternehmerin jetzt vermeiden zu wollen, dass sie etwas von den Patzern ihres Vaters mitbekommen. Deshalb verbiete sie ihnen fernzusehen. "Ich kann nicht riskieren, dass als Nächstes 'Access Hollywood' oder irgendetwas in den Nachrichten kommt, was ihr Vater erwähnt hat und sie es dann sehen wollen", erklärte sie.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de