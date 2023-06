Sie hat Geburtstag: Ariana Grande wird heute 30 Jahre alt

Ariana Grande (30) feiert Geburtstag! Mit nur 15 Jahren wurde die Schauspielerin am Broadway entdeckt und startete wenig später als Nickelodeon-Star durch. Auch ihr Gesangstalent blieb nicht lange unentdeckt: 2011 veröffentlichte die Brünette ihre erste Single und legte damit den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere als Sängerin. Inzwischen ist sie ein wahrer Star und füllt die Konzerthallen. Heute feiert Ariana ihren 30. Geburtstag.

Bereits im Teenager-Alter stand die Schauspielerin regelmäßig auf der Bühne. 2009 ergatterte Ariana die Rolle der Cat für die bekannte Nickelodeon-Serie "Victorious" und wurde über Nacht zum Star. 2011 unterschrieb die Beauty anschließend einen Plattenvertrag und veröffentlichte ihre erste Single "Put Your Hearts Up". Im Sommer 2013 folgte ihr Debütalbum. Inzwischen begeistert Ariana mit ihrer Musik Tausende Fans.

Dennoch musste die 30-Jährige auch weniger schöne Momente durchleben. Bei einem Selbstmordanschlag nach einem Konzert von Ariana wurden am 22. Mai 2017 mindestens 22 Menschen durch eine Bombenexplosion in der Manchester Arena getötet. Am 4. Juni kehrte die Sängerin daraufhin mit Top-Acts wie Justin Bieber (29) und Katy Perry (38) auf die Bühne zurück, um der Opfer zu gedenken.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande im September 2021

Getty Images Ariana Grande beim "One Love Manchester"-Konzert

