Volljährig: Prinzessin Alexia feiert ihren 18. Geburtstag!

Endlich kann sie ihre Volljährigkeit zelebrieren! Prinzessin Alexia Laurentien (18) ist die mittlere Tochter von König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (52) der Niederlande. Die hübsche Holländerin steht bereits von Kindesbeinen an im Rampenlicht und konnte von aller Welt beim Heranwachsen beobachtet werden. Inzwischen ist aus dem royalen Nachwuchs schon eine echte Lady geworden: Alexia feiert heute ihren 18. Geburtstag!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der niederländischen Königsfamilie wurde heute zur Feier des Tages eine neue Fotostrecke der jungen Prinzessin veröffentlicht. Auf den Bildern wirkt Alexia sehr elegant und selbstbewusst, ihre roten Haare trägt sie leicht gewellt. Zu den Schnappschüssen heißt es schlicht: "Prinzessin Alexia feiert heute ihren 18. Geburtstag."

Unter dem Beitrag sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche für das Geburtstagskind. "18, was für ein tolles Alter. Genieße diesen Tag mit all den Lieben um dich herum" oder "Macht eine große Party daraus", schrieben einige royale Fans in der Kommentarspalte.

Instagram / koninklijkhuis Prinzessin Alexia der Niederlande, Juni 2022

Twitter / koninklijkhuis König Willem-Alexander, Prinzessin Alexia und Königin Máxima im Mai 2023

Getty Images Prinzessin Alexia im Juli 2021

