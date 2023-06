Kim Kardashian wünscht sich den "alten" Kanye West zurück

Kim Kardashian (42) wird emotional. Die Reality-TV-Bekanntheit war über zehn Jahre mit Kanye West (46) durchs Leben gegangen und sie teilen auch vier gemeinsame Kinder. 2021 hatte die Unternehmerin dann die Scheidung eingereicht – seitdem erlaubte sich der Rapper immer wieder Fehltritte in der Öffentlichkeit und äußerte sich höchst kontrovers. Das geht auch an seiner Ex nicht spurlos vorbei: Kim erkennt ihren einstigen Mann gar nicht mehr wieder.

In einem Teaser für die neue Folge von The Kardashians führt die 42-Jährige ein ernstes Gespräch mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (39). Weinend lehnt sie sich an sie und gibt zu, dass sie am Ende ihrer Kräfte sei. "Er ist so anders als die Person, die ich geheiratet habe", erklärt Kim. Weiter führt sie aus: "Das ist die Person, die ich geliebt habe und an die ich mich erinnere. Ich würde alles tun, um diese Person zurückzubekommen."

Schon in einer Folge von Anfang Juni hatte Kim über ihren Ex gesprochen und zugegeben, dass sein ausfallendes Verhalten und die Anschuldigungen, die Kanye gegen sie und ihre Familie feuerte, sie sehr belasten. "Es ist das schlimmste Gefühl zu sehen, wie jemand, den man wirklich geliebt hat und mit dem man eine Familie hat, sich so sehr von dem unterscheidet, den man kannte", gab sie damals zu.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West im November 2020

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

