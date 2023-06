Heidi Klum und Tom Kaulitz chillen lässig auf einem Boot

Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (33) sind im Urlaubsmodus! Nachdem vor etwa zwei Wochen das spektakuläre Germany's next Topmodel-Finale stattgefunden hatte, gönnen sich die Model-Mama und ihr Mann Tom ihren wohlverdienten Urlaub. Auf einem Boot lassen die beiden die Seele baumeln und genießen ausgiebig das schöne Wetter in Italien. In den sozialen Medien postet Heidi Fotos von ihrem Sommerurlaub.

"Vacanza romantica" (deutsch: romantischer Urlaub), schreibt das Model bei Instagram unter die süßen Schnappschüsse mit ihrem Schatz. Tom lichtet seine Frau beim Bootfahren ab. Auf dem Foto trägt sie einen schwarzen Bikini und eine dunkle Sonnenbrille. Heidi fügte den Schnappschüssen noch ein paar Selfies mit ihrem Liebsten hinzu. Beide strahlen auf den Aufnahmen um die Wette.

Erst vor wenigen Tagen waren Tom und Heidi zusammen in Venedig. Auch von diesem Trip postete das Model süße Erinnerungsfotos mit ihrem Mann. Dazu schrieb sie ein schlichtes: "Ich liebe dich."

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Stars

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Stars

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum in Venedig 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de