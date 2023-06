Sommerhaus-Eskalation: Can Kaplan macht RTL klare Ansage!

Was ist da nur vorgefallen? Der Reality-TV-Star Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan gehören zum diesjährigen Cast der RTL-Show Das Sommerhaus der Stars. Seitdem die Teilnehmer bekannt geworden sind, freuen sich Fans der Sendung tierisch auf den Ausstrahlungsbeginn. Offenbar muss es bei den Dreharbeiten ganz schön gekracht haben, denn jetzt möchte Can beim verantwortlichen Sender unbedingt etwas loswerden: Er macht RTL eine klare Ansage!

In seiner Instagram-Story richtet der Influencer deutliche Worte an RTL: "Ich möchte hiermit Druck ausüben, dass nachher die Wahrheit erzählt wird, weil was da passiert ist im 'Sommerhaus der Stars', ist eine absolute Frechheit." Er wolle außerdem forcieren, dass der verantwortliche Sender ein Statement abgeben würde, sobald der Zeitpunkt der Ausstrahlung erreicht sei. Seine Worte lassen darauf schließen, dass es wohl zu einem ernsteren Zwischenfall gekommen sein muss.

Erst vor wenigen Tagen hatte auch seine Verlobte Walentina auf Instagram angekündigt, dass sich Fans auf eine fulminante Staffel einstellen müssten: "So viel Trash habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen, aber man ist halt im Trash-TV, was will man erwarten. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer."

Sat.1 Walentina Doronina beim Finale von "Promi Big Brother"

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im Dezember 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

