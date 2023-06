Zusammenbruch: Diese Stars schicken Madonna Genesungswünsche

Viele ihrer Kollegen denken an sie. Am Samstag wurde Madonna (64) in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie bewusstlos aufgefunden wurde. Grund für den Klinikaufenthalt soll eine schwere bakterielle Infektion gewesen sein. Inzwischen ist die Sängerin wieder wach und wurde auch aus dem Krankenhaus entlassen – wirklich besser gehen soll es ihr aber dennoch nicht. Dafür bekommt sie nun Genesungswünsche von vielen ihrer Musikerkollegen.

Ihr Manager teilte am Donnerstag mit, dass die Sängerin mit einer "schweren bakteriellen Infektion" ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Michelle Visage (54) meldete sich in den Kommentaren zu Wort und forderte Guy auf, "sich um unsere Königin zu kümmern." Zooey Deschanel (43) ergänzt: "Hoffentlich geht es ihr bald besser!" Supermodel Naomi Campbell (53) teilte ein Bild von Madonna in ihrer Instagram-Story und fügte einen Sticker mit der Aufschrift "Hoffentlich geht es dir bald besser" hinzu, gefolgt von einem roten Herz und dem Gebets-Emoji.

Trotz ihrer Krankheit hat Madonna aber immer noch ihre Arbeit im Kopf. Dass ihre Tour deswegen wohl nicht wie geplant stattfinden kann, soll der Sängerin gar nicht gefallen – sie habe sich sogar heftig dagegen gewehrt. Die Ärzte und ihr Umfeld sollen deshalb sehr besorgt sein. "Uns wurde gesagt, dass Madonna immer noch zu krank ist, um überhaupt ihr Bett in ihrem New Yorker Apartment zu verlassen", heißt es laut TMZ.

Anzeige

Getty Images Michelle Visage, TV-Star

Anzeige

Getty Images Zooey Deschanel, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Naomi Campbell, ehemaliges Supermodel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de