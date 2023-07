Drittes Trimester: Model Roxy Horner zeigt ihren Babybauch

Roxy Horner (32) gibt ein Babybauch-Update! Seit rund drei Jahren geht das Model mit dem britischen Komiker Jack Whitehall (34) durchs Leben. Mitte Mai gaben sie bekannt, dass sie ein gemeinsames Baby erwarten – es wird ein Mädchen. Schon im September soll die Kleine auf die Welt kommen. Die fortgeschrittene Schwangerschaft kann Roxy inzwischen auch nicht mehr verstecken: Sie hat bereits einen kugelrunden Babybauch!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte der Ex-Flirt von Leonardo DiCaprio (48) zwei Spiegelselfies. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Roxy ihren Bauch von vorne präsentiert – wie gewölbt er bereits ist, wird aber erst auf dem anderen Bild, auf dem sie seitlich posiert, ersichtlich. Ihre kleine Kugel setzt sie in einem kurzen weißen Kleid mit Raffung in Szene. Die 32-Jährige verbringt gerade ihren Babymoon, also ihren letzten Urlaub vor der Geburt, auf der griechischen Insel Mykonos.

Angst vor der Geburt hat Roxy noch nicht. "Ich bin einfach sehr aufgeregt. Ich wollte schon immer ein Baby und eine Familie haben, also war das schon immer ein Thema", hatte sie vor wenigen Tagen in der TV-Show "Steph's Packed Lunch today" erzählt.

Anzeige

Instagram / roxyhorner Roxy Horner im Juni 2023 auf Mykonos

Anzeige

Instagram / roxyhorner Roxy Horner, Influencerin

Anzeige

Instagram / roxyhorner Roxy Horner im Juni 2023 auf Mykonos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de